Израиль и ХАМАС могут объявить о заключении перемирия уже 14 января

Дым, поднимающийся над сектором Газа Фото: Amir Levy/Getty Images

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Израиль и группировка ХАМАС так близки к успешному завершению переговоров о прекращении огня в секторе Газа и обмене заложниками, что могут объявить о заключении соглашения позднее во вторник, сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

"Израиль и ХАМАС завершают согласование условий соглашения о прекращении огня, о заключении которого могут объявить уже во вторник", - информирует WSJ.

По словам источников издания, стороны согласовали основные пункты соглашения, но все еще дорабатывают некоторые формулировки.

"Обе стороны предупредили, что переговоры могут сорваться, как это уже случалось при предыдущих переговорах", - при этом уточняет WSJ.

Тем не менее, по мнению источников, Израиль и ХАМАС "так близки к прекращению огня, как никогда с момента окончания гуманитарной паузы в конце 2023 года".

Кроме того, как сообщает агентство Associated Press (AP), представители ХАМАС одобрили проект соглашения с Израилем.

"Движение ХАМАС приняло проект соглашения о прекращении огня в секторе Газа и об освобождении десятков заложников", - информирует AP со ссылкой на источники.

В свою очередь представитель израильского правительства сообщил AP, что власти Израиля "достигли прогресса в обсуждении плана соглашения, но еще дорабатывают детали".

Агентство напоминает, что впоследствии проект соглашения должен быть представлен израильскому кабинету министров для окончательного утверждения.

В МИД Катара во вторник подтвердили, что Израиль и ХАМАС близки к заключению соглашения, также сообщает AP со ссылкой на заявление катарского внешнеполитического ведомства.

Согласно релизу, Израиль и ХАМАС "окончательно приблизились к заключительному этапу" переговоров о прекращении огня в секторе Газа. По словам представителя МИД Катара Маджида аль-Ансари, переговоры носят "позитивный и продуктивный характер".

Накануне источники Associated Press сообщили, что посредники от США и арабских стран сумели достичь значительного прогресса для заключения соглашения о прекращении огня между Израилем и ХАМАС. Источники отметили, что участники переговоров со стороны Израиля и ХАМАС передадут составленный в ночь на понедельник проект соглашения своим лидерам для рассмотрения и утверждения.

Агентство подчеркивало, что стороны переговоров стремятся заключить соглашение до инаугурации избранного президента США Дональда Трампа, запланированной на 20 января.