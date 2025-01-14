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Израиль и ХАМАС могут объявить о заключении перемирия уже 14 января

Израиль и ХАМАС могут объявить о заключении перемирия уже 14 января
Дым, поднимающийся над сектором Газа
Фото: Amir Levy/Getty Images

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Израиль и группировка ХАМАС так близки к успешному завершению переговоров о прекращении огня в секторе Газа и обмене заложниками, что могут объявить о заключении соглашения позднее во вторник, сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

"Израиль и ХАМАС завершают согласование условий соглашения о прекращении огня, о заключении которого могут объявить уже во вторник", - информирует WSJ.

По словам источников издания, стороны согласовали основные пункты соглашения, но все еще дорабатывают некоторые формулировки.

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"Обе стороны предупредили, что переговоры могут сорваться, как это уже случалось при предыдущих переговорах", - при этом уточняет WSJ.

Тем не менее, по мнению источников, Израиль и ХАМАС "так близки к прекращению огня, как никогда с момента окончания гуманитарной паузы в конце 2023 года".

Кроме того, как сообщает агентство Associated Press (AP), представители ХАМАС одобрили проект соглашения с Израилем.

"Движение ХАМАС приняло проект соглашения о прекращении огня в секторе Газа и об освобождении десятков заложников", - информирует AP со ссылкой на источники.

В свою очередь представитель израильского правительства сообщил AP, что власти Израиля "достигли прогресса в обсуждении плана соглашения, но еще дорабатывают детали".

Агентство напоминает, что впоследствии проект соглашения должен быть представлен израильскому кабинету министров для окончательного утверждения.

В МИД Катара во вторник подтвердили, что Израиль и ХАМАС близки к заключению соглашения, также сообщает AP со ссылкой на заявление катарского внешнеполитического ведомства.

Согласно релизу, Израиль и ХАМАС "окончательно приблизились к заключительному этапу" переговоров о прекращении огня в секторе Газа. По словам представителя МИД Катара Маджида аль-Ансари, переговоры носят "позитивный и продуктивный характер".

Накануне источники Associated Press сообщили, что посредники от США и арабских стран сумели достичь значительного прогресса для заключения соглашения о прекращении огня между Израилем и ХАМАС. Источники отметили, что участники переговоров со стороны Израиля и ХАМАС передадут составленный в ночь на понедельник проект соглашения своим лидерам для рассмотрения и утверждения.

Агентство подчеркивало, что стороны переговоров стремятся заключить соглашение до инаугурации избранного президента США Дональда Трампа, запланированной на 20 января.

Хроника 07 октября 2023 года – 14 января 2025 годаОбострение палестино-израильского конфликта
Израиль ХАМАС
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