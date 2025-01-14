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ЕК заявила о продолжении работы над дорожной картой по отказу от газа из РФ

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Еврокомиссия ведет работу над дорожной картой по прекращению зависимости от российского газа, сообщила официальный представитель ЕК Анна-Кайса Итконен на брифинге в Брюсселе во вторник.

"Работа продолжается. Многое уже сделано. С наступлением нового года был преодолен важный этап: завершилось соглашение по украинскому транзиту российского газа. И Европа была подготовлена к тому, что этого газа больше не будет на рынке", - сказала пресс-секретарь, отвечая на вопрос, как осуществляется процесс выхода ЕС из зависимости от газа РФ в перспективе презентации соответствующей дорожной карты.

По словам Итконен, последующие этапы будут основаны на конкретных предложениях. "Презентация дорожной карты по полному отказу от использования российского газа будет следующим этапом. И цифры показывают, что мы очень сильно сократили потребление российского газа", - заявила представитель ЕК.

Вместе с тем она отметила, что не будучи участником газового рынка, Еврокомиссия играла активную роль и не переставала заботиться об обеспечении энергией государств-членов Евросоюза, а также Украины и Молдавии.

"Нашим приоритетом всегда было обеспечение безопасности снабжения для государств-членов. В этом плане мы помогали всем государствам, особенно тем, кого затронуло окончание действия соглашения по украинскому транзиту газа. И мы продолжим играть эту роль", - сказала Итконен.

В качестве примера она привела создание рабочей группы высокого уровня совместно со Словакией для обсуждения сторонами последующих действий по газоснабжению этой страны.

Еврокомиссия ЕК Словакия Украина
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