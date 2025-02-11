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Фицо заявил о возможности перекрыть поставки газа на Украину из Европы через Словакию

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что в Братиславе могут рассмотреть возможность ответных мер в отношении Украины после того, как Киев прекратил прокачку российского газа в Европу через украинскую территорию.

"У Словакии есть моральное право остановить поставки газа на Украину", - приводит во вторник Bloomberg слова Фицо.

Агентство напоминает, что из-за перебоев с газоснабжением на Украине с прошлой недели возобновились поставки европейского газа через словацкий населенный пункт Будинце. В настоящее время ежедневно Украина получает через Словакию по 7,5 млн кубометров газа из Европы.

Словакия Украина Роберт Фицо
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