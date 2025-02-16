Глава МИД Польши заявил, что страна не намерена размещать своих военных на Украине

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Польша не намерена размещать свой военный контингент на Украине после завершения конфликта, заявил министр иностранных дел Радослав Сикорский в интервью телеканалу TVP World.

"Это (идея размещения миротворческих сил ЕС на Украине после возможного будущего прекращения огня - ИФ) не рассматривается, поскольку обязанность Польши перед НАТО - защищать восточный фланг, то есть свою собственную территорию", - сказал глава польского МИД.

Сикорский также выступил против идеи создания армии Евросоюза, выдвинутой президентом Украины Владимиром Зеленским. "Я думаю, нам следует быть осторожнее с этим термином, потому что разные люди понимают его по-разному. Если под этим понимать объединение национальных армий, то этого не произойдет", - подчеркнул он.