Кандидат на пост госсекретаря допустил отмену санкций против РФ в рамках украинского урегулирования

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - При украинском урегулировании можно будет рассмотреть и вопрос об отмене санкций против РФ, предположил в среду кандидат на пост госсекретаря США Марко Рубио.

"Надеюсь, что США будут участвовать в процессе урегулирования. И при таких переговорах нам предстоит как получить что-то ценное, так и отдать что-то другой стороне. И здесь вопрос о санкциях, об их отмене, будет играть роль", - сказал он на слушаниях в сенатском комитете по иностранным делам.

Рубио подчеркнул, что на данном этапе не намерен публично обсуждать возможные параметры соглашения по Украине. При этом, отвечая на вопрос о том, считает ли он допустимым обсуждение на переговорах по урегулированию возможный нейтральный статус Украины, Рубио предположил: "Это станет частью любых переговоров".

Он добавил, что для урегулирования конфликтов считает важным напрямую контактировать со сторонами и не формулировать публично переговорную позицию.