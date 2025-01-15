Кандидат в госсекретари США Рубио не считает санкции бесполезными

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Введение Соединенными Штатами санкций против других стран может быть полезной, несмотря на то, что такая практика не всегда приводит к изменению в политике лидеров этих государств, заявил в среду кандидат на пост госсекретаря Марко Рубио.

"Некоторое время назад США решили, что нужно быть меньше вовлеченными в вооруженные конфликты в мире. И в таком случае единственный остающийся инструмент - это санкции", - сказал он, выступая на слушаниях в сенатском комитете по иностранным делам.

По мнению Рубио, санкции "способны лишать страны ресурсов", которые необходимы для реализации инициатив, представляющих угрозу для США. В качестве примера он привел санкционную политику Вашингтона в отношении Ирана.

Кроме того, добавил кандидат в главы Госдепа, санкции можно использовать как рычаг давления на переговорах по урегулированию кризисов.

При этом Рубио признал, что ограничительные меры не всегда способны побудить другие страны отказаться от тех или иных действий. "Можно было бы поспорить насчет того, приводят ли санкции к изменению в поведении стран", - сказал он.