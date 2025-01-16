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Премьер Дании после разговора с Трампом о Гренландии созывает встречу лидеров деловых кругов

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Премьер Дании Метте Фредериксен после разговора с избранным президентом США Дональдом Трампом, в том числе на тему Гренландии, в четверг назначила встречу для лидеров датского бизнес-сообщества, сообщают западные СМИ.

"Важно, чтобы у нас был хороший и конструктивный диалог с датским деловым сообществом. Во времена геополитической напряженности мы должны добиваться диалога и сотрудничества", - заявил министр торговли Дании.

В свою очередь глава МИД Дании Ларс Расмуссен назначил на четверг встречу c членами парламентского комитета по внешней политике.

СМИ напоминают, что, по заявлениям датской стороны, Фредериксен сказала в среду по телефону Трампу, что жители Гренландии будут сами решать свое будущее, а Копенгаген желает сделать больше для усиления безопасности в Арктике. Она отметила, что датские компании способствуют экономическому росту и созданию рабочих мест в США, и что Копенгаген и Вашингтон имеют общий интерес в росте торгового оборота. Кроме того, стороны обсуждали Украину, Китай и Ближний Восток.

После беседы она также сказала местным СМИ, что США действительно демонстрируют большой интерес к Гренландии.

Ранее Трамп выразил желание включить Гренландию в состав США, так как это соответствовало бы национальным интересам Вашингтона. При этом он не стал исключать, что может пойти на применение военной силы для достижения этой цели. Это вызвало беспокойство в Дании и в других странах Европы. Власти Гренландии отмечали, со своей стороны, что стремятся в будущем к независимости от Копенгагена, но не для того, чтобы войти в состав США.

Накануне кандидат в госсекретари США Марко Рубио заявил в Сенате, что Арктика в условиях глобального потепления в течение ближайших десятилетий будет в числе наиболее важных для всего мира регионов. Он добавил, что именно поэтому для США так важно активное присутствие в Гренландии.

Дания Гренландия Дональд Трамп Метте Фредериксен
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