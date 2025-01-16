Поиск

Власти Эстонии утвердили поправки о применении силы при охране морской экономической зоны

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Правительство Эстонии на заседании в четверг утвердило поправки в законы об организации Сил обороны и об экономической зоне, разрешающие применять вооруженные силы в морской особой экономической зоне для защиты критически важной инфраструктуры.

"Дело в том, что в морских территориальных водах Эстонии у военно-морских сил нет проблем с реагированием. Проблема в экономических водах. И для того, чтобы была возможность оперативно и адекватно реагировать и в экономических водах, мы направляем в парламент изменения в законы "Об организации Сил обороны" и "Об экономической зоне", - сказал на пресс-конференции министр обороны страны Ханно Певкур.

По его словам, "речь идет о том, что военному флоту в случае угрозы и в случае необходимости предоставляется право применять силу на всей морской акватории Эстонии, в том числе в экономической зоне".

Поправки в законы были вызваны событиями последнего времени, когда в конце декабря в Балтийском море были повреждены соединяющие Эстонию и Финляндию подводный электрокабель, а также четыре международных телекоммуникационных кабеля.

Власти Финляндии и Эстонии считают, что к инциденту причастно судно Eagle S под флагом островов Кука. Подобные инциденты происходили и ранее.

В НАТО увязывают эти случаи с деятельностью судов российского "теневого флота". На этой неделе началась операция "Страж Балтийского моря", предусматривающая защиту подводной критически важной инфраструктуры.

В среду в Финский залив для охраны подводных коммуникаций зашли минный тральщик ВМС Германии FGS Datteln и гидрографическое судно ВМС Нидерландов HNLMS Luymes.

Эстония
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

В Эстонии планируют закончить обустройство границы с РФ в этом году

Власти Китая начали антидемпинговое расследование в отношении американских чипов

Власти Китая начали антидемпинговое расследование в отношении американских чипов

В Белграде ожидают прибытия экспертов из РФ для переговоров по компании NIS

Обострение палестино-израильского конфликта

Израиль не будет выводить войска из Филадельфийского коридора на первом этапе перемирия

Вильфанд назвал прошедшие 10 лет самыми теплыми в истории метеонаблюдений

Вильфанд назвал прошедшие 10 лет самыми теплыми в истории метеонаблюдений

Эстония направит более 30 млн евро на укрепление границы с Россией

Обострение палестино-израильского конфликта

Израиль обвинил ХАМАС в попытках саботировать соглашение о перемирии в Газе

Израиль обвинил ХАМАС в попытках саботировать соглашение о перемирии в Газе

Ракета компании Blue Origin совершила первый тестовый орбитальный полет

Ракета компании Blue Origin совершила первый тестовый орбитальный полет

Премьер Великобритании прибыл в Киев

Что случилось этой ночью: четверг, 16 января

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине5703 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне20 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2107 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ КирилловаУбийство начальника войск РХБЗ Кириллова14 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе245 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау79 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России39 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии147 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости372 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов182 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России38 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ26 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });