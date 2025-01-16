Власти Эстонии утвердили поправки о применении силы при охране морской экономической зоны

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Правительство Эстонии на заседании в четверг утвердило поправки в законы об организации Сил обороны и об экономической зоне, разрешающие применять вооруженные силы в морской особой экономической зоне для защиты критически важной инфраструктуры.

"Дело в том, что в морских территориальных водах Эстонии у военно-морских сил нет проблем с реагированием. Проблема в экономических водах. И для того, чтобы была возможность оперативно и адекватно реагировать и в экономических водах, мы направляем в парламент изменения в законы "Об организации Сил обороны" и "Об экономической зоне", - сказал на пресс-конференции министр обороны страны Ханно Певкур.

По его словам, "речь идет о том, что военному флоту в случае угрозы и в случае необходимости предоставляется право применять силу на всей морской акватории Эстонии, в том числе в экономической зоне".

Поправки в законы были вызваны событиями последнего времени, когда в конце декабря в Балтийском море были повреждены соединяющие Эстонию и Финляндию подводный электрокабель, а также четыре международных телекоммуникационных кабеля.

Власти Финляндии и Эстонии считают, что к инциденту причастно судно Eagle S под флагом островов Кука. Подобные инциденты происходили и ранее.

В НАТО увязывают эти случаи с деятельностью судов российского "теневого флота". На этой неделе началась операция "Страж Балтийского моря", предусматривающая защиту подводной критически важной инфраструктуры.

В среду в Финский залив для охраны подводных коммуникаций зашли минный тральщик ВМС Германии FGS Datteln и гидрографическое судно ВМС Нидерландов HNLMS Luymes.