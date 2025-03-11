Поиск

Поставки нефти в Венгрию по "Дружбе" остановлены из-за инцидента с дроном

Поставки нефти в Венгрию по "Дружбе" остановлены из-за инцидента с дроном
Фото: Janos Kummer/Getty Images

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - Атака беспилотника привела к приостановке поставок нефти в Венгрию по нефтепроводу "Дружба", сообщил в видеообращении в соцсети глава венгерского МИД Петер Сийярто. По сообщению западных СМИ, он выразил надежду, что поставки нефти возобновятся позже в этот же день после ремонта.

"Из-за ночной атаки беспилотников поставки по нефтепроводу "Дружба" в Венгрию временно приостановлены, - сказал министр. - Ведутся ремонтные работы, и, если ничего экстраординарного не произойдет, к вечеру или концу дня поставки нефти в Венгрию возобновятся".

В российском Минэнерго ему сказали, что поставки остановлены из-за удара по измерительной станции.

Дружба МИД Петер Сийярто Венгрия
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

В Джидде началась встреча делегаций США и Украины

В Джидде началась встреча делегаций США и Украины

Что случилось этой ночью: вторник, 11 марта

Крыша многоквартирного дома повреждена в Видном после атаки БПЛА

Уолл-стрит завершила торги худшим падением с начала года

Уолл-стрит завершила торги худшим падением с начала года

Летевший из Турции в Россию самолет экстренно сел в Литве

ООН утверждает, что более половины жителей Афганистана нуждается в гуманитарной помощи

ООН утверждает, что более половины жителей Афганистана нуждается в гуманитарной помощи
Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине5997 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне49 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе364 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2198 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии167 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау88 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ32 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости374 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России54 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall329 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние224 материалов
Взрыв на Крымском мостуВзрыв на Крымском мосту113 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });