Поставки нефти в Венгрию по "Дружбе" остановлены из-за инцидента с дроном

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Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - Атака беспилотника привела к приостановке поставок нефти в Венгрию по нефтепроводу "Дружба", сообщил в видеообращении в соцсети глава венгерского МИД Петер Сийярто. По сообщению западных СМИ, он выразил надежду, что поставки нефти возобновятся позже в этот же день после ремонта.

"Из-за ночной атаки беспилотников поставки по нефтепроводу "Дружба" в Венгрию временно приостановлены, - сказал министр. - Ведутся ремонтные работы, и, если ничего экстраординарного не произойдет, к вечеру или концу дня поставки нефти в Венгрию возобновятся".

В российском Минэнерго ему сказали, что поставки остановлены из-за удара по измерительной станции.