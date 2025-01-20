Сайт Белого дома сменил оформление после инаугурации Трампа

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - Дизайн сайта Белого дома изменился после вступления Дональда Трампа в должность президента США.

При переходе на сайт появляется видеоролик, в котором Трамп встречается с американскими военными и отдает честь, поднимает большой палец, одобряя их службу, держит ручку для подписания документов. Кроме того, проигрываются видеозаписи с летящими вертолетами, пролетом военной авиации над Белым домом и парящим белоголовым орланом - символом США.

Теперь на сайте размещена надпись - "Америка вернулась", на фоне большой фотографии Трампа.

"Каждый божий день я буду бороться за вас каждым своим вздохом. Я не успокоюсь, пока мы не построим сильную, безопасную и процветающую Америку, которую заслуживают наши дети и которую заслуживаете вы. Это действительно будет золотой век Америки", - говорится в тексте на сайте.

На нем также представлены биографии Трампа, вице-президента США Джея Ди Вэнса, первой леди Мелании Трамп и новых министров, а также раздел, в котором излагаются приоритеты новой администрации. В частности, Трамп обещает "покончить с инфляцией и снизить расходы", "снизить налоги для американских рабочих", "обезопасить американские границы" и "вновь сделать американские города безопасными". В частности, Трамп намерен отправить военных, включая Нацгвардию, для охраны границы, объявить наркокартели иностранными террористическими организациями, отменить программы расселения беженцев в США.

Вместе с тем Трамп собирается покончить с "климатическим экстремизмом" и более не полагаться на ветровые электростанции, отменять ограничения, препятствующие развитию энергетической отрасли и энергопотреблению, вести строительство важнейшей инфраструктуры. Трамп пообещал вывести США из Парижского соглашения по климату.

Кроме того, Трамп выразил желание улучшить эффективность правительственной бюрократии, усилить ее подотчетность общественности, прекратить наем новых сотрудников, кроме как на важнейшие участки работы. Трамп также желает положить конец работе отделов по вопросам разнообразия, равенства и инклюзивности в правительственных ведомствах. Помимо того, согласно сайту Белого дома, президент "предпринимает меры с целью покончить с использованием администрации в качестве оружия против политических противников" и отменяет "неконституционную цензуру федеральных властей".