Мировые лидеры поздравляют Трампа с инаугурацией

Президент США Дональд Трамп после церемонии инаугурации в Ротонде Капитолия Фото: AP/TASS

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - Главы ряда стран в понедельник поздравили президента США Дональда Трампа с вступлением в должность после принесения им присяги на инаугурационной церемонии.

"От лица Соединенного Королевства я передаю самые теплые поздравления президенту Трампу по случаю его инаугурации в качестве 47-го президента США. Особые отношения между Великобританией и США продолжат процветать еще долгие годы", - написал премьер-министр Великобритании Кир Стармер в соцсети X.

"США - наш ближайший союзник, и целью нашей политики всегда являются хорошие трансатлантические отношения. ЕС, с 27 членами и более чем 400 млн человек, - это сильный союз", - отметил в свою очередь канцлер ФРГ Олаф Шольц.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо тоже приветствовал инаугурацию Трампа и заявил, что Канада надеется на сотрудничество с новой администрацией "при защите интересов канадцев". "У Канады и Соединенных Штатов самое успешное экономическое партнерство в мире. Мы являемся крупнейшими торговыми партнерами друг друга, и наши отношения создают миллионы рабочих мест, привлекают миллиарды инвестиций на континент и обеспечивают безопасность наших граждан", - подчеркнул Трюдо.

Премьер-министр Японии Сигэру Исиба направил Трампу "теплые поздравления" и призвал к "укреплению надежного партнерства между Японией и США и совместному достижению общей цели - свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона".

Кроме того, поздравления Трампу направил премьер-министр Индии Нарендра Моди. "Поздравляю, мой дорогой друг президент Дональд Трамп, с исторической инаугурацией на посту 47-го президента Соединенных Штатов. Я с нетерпением жду момента, чтобы вновь поработать с вами, для блага двух стран, для лучшего будущего мира. Наилучшие пожелания для успешного президентского срока!" - написал он в соцсети X.

Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху тоже поздравил Трампа с возвращением в Белый дом. Он напомнил, что в первый президентский срок Трампа США покинули соглашение по иранской ядерной программе, перевели посольство в Иерусалим, признали суверенитет Израиля над Голанскими высотами, продвигали Соглашения Авраама, предусматривающие нормализацию отношений Израиля с арабскими странами.

"Я верю, что, вновь работая вместе, мы поднимем альянс США и Израиля на новые высоты, (...) завершим разгром террористической оси Ирана и положим начало новой эры мира и процветания в нашем регионе", - приводит The Times of Israel слова Нетаньяху.

Премьер также поблагодарил Трампа за его вклад в достижение соглашения о перемирии в секторе Газе и освобождении части израильских заложников. Нетаньяху заявил о желании вместе с Трампом добиться возвращения оставшихся заложников, ликвидации военного потенциала группировки ХАМАС и прекращения ее правления в Газе, полной нейтрализации угрозы со стороны анклава в адрес Израиля. "Господин президент, я уверен, что под вашим руководством лучшие дни нашего альянса еще впереди", - подытожил Нетаньяху.

По мнению генсека НАТО Марка Рютте, после возвращения Трампа на пост президента альянс "резко увеличит расходы на оборону и производство". Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен пожелала Трампу "всего наилучшего на посту". "ЕС рассчитывает на тесное сотрудничество с вами в решении глобальных проблем. Вместе наши общества могут достичь большего процветания и укрепить общую безопасность", - отметила она.

Ранее в понедельник президент РФ Владимир Путин поздравил Трампа со вступлением в должность, отметив, что Москва никогда не отказывалась от диалога с Вашингтоном. "Мы видим заявление вновь избранного президента США и членов его команды о желании восстановить прямые контакты с Россией, прерванные не по нашей вине уходящей администрацией. Слышим также его заявления о необходимости сделать все, чтобы не допустить третьей мировой войны. Безусловно, мы приветствуем такой настрой и поздравляем избранного президента США со вступлением в должность", - сказал Путин на совещании с членами Совбеза РФ.

Он добавил: "Подчеркну, мы никогда не отказывались от диалога, всегда были готовы поддерживать ровные отношения сотрудничества с любой американской администрацией. Говорил уже об этом неоднократно - исходим из того, что диалог будет строиться на равноправной и взаимоуважительной основе, учитывая ту значимую роль, которую играют наши страны по ряду ключевых вопросов в повестке дня в мире, включая и укрепление стратегической стабильности и безопасности".