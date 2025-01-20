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Президент РФ поздравил Трампа со вступлением в должность

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин поздравил избранного президента США Дональда Трампа со вступлением в должность, отметив, что Москва никогда не отказывалась от диалога с Вашингтоном.

"Мы видим заявление вновь избранного президента США и членов его команды о желании восстановить прямые контакты с Россией, прерванные не по нашей вине, уходящей администрацией. Слышим также его заявления о необходимости сделать все, чтобы не допустить третьей мировой войны. Безусловно, мы приветствуем такой настрой и поздравляем избранного президента США со вступлением в должность", - сказал Путин на совещании с членами Совбеза РФ.

Он добавил: "Подчеркну, мы никогда не отказывались от диалога, всегда были готовы поддерживать ровные отношения сотрудничества с любой американской администрацией. Говорил уже об этом неоднократно - исходим из того, что диалог будет строиться на равноправной и взаимоуважительный основе, учитывая ту значимую роль, которую играют наши страны по ряду ключевых вопросов в повестке дня в мире, включая и укрепление стратегической стабильности и безопасности".

Владимир Путин США Дональд Трамп
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