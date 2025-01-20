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Трамп раскритиковал Байдена за "превентивное" помилование членов семьи экс-президента

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп подверг критике решение своего предшественника Джо Байдена о помиловании некоторых родственников экс-президента, сообщает CBS News.

"Я думаю, он неудачно поступил, когда сделал это", - заявил Трамп, отвечая на соответствующий вопрос журналиста.

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В понедельник, перед уходом с поста президента, Байден объявил о помиловании своих братьев Джеймса с его женой Сарой и Фрэнсиса, а также сестры Валери и ее мужа Джона Оуэнса.

Кроме того, Байден объявил о помиловании Джерри Ландергана, американского бизнесмена и политика, который дважды представлял штат Кентукки в Палате представителей США. В 2019 году Ландергана признали виновным за предоставление незаконных корпоративных взносов на избирательную кампанию своей дочери.

Также Байден помиловал Эрнеста Уильяма Кромарти, бывшего члена городского совета Колумбии, которого признали виновным в уклонении от уплаты налогов.

К тому же Байден смягчил пожизненный срок Леонарду Пелтиеру - активисту движения американских индейцев, осуждённому за убийство в 1975 году двух агентов ФБР к двум пожизненным срокам. Согласно указу Байдена, Пелтиер будет "отбывать оставшийся срок в домашнем заключении".

Ранее в понедельник Байден помиловал бывшего советника по борьбе с пандемией COVID-19 Энтони Фаучи, бывшего председателя Объединенного комитета начальников штабов Марка Милли и членов Палаты представителей, занимавшихся расследованием событий 6 января 2021 года.

Фаучи, Милли, членам Палаты представителей и членам семьи Байдена на данный момент не предъявляли обвинения, поэтому помилование в их случае носит превентивный характер: на случай, если следующая администрация США попытается привлечь кого-то из этих людей к суду.

Джо Байден Дональд Трамп США
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