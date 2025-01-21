Трамп помиловал 1,5 тыс. участников штурма Капитолия в январе 2021 года

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп подписал указ о помиловании участников штурма Капитолия 6 января 2021 года, передает телеканал CNN.

"Трамп (...) помиловал участников беспорядков в Капитолии, заявив, что помилование коснется 1,5 тыс. человек", - сообщил CNN.

Телеканал отмечает, что помилование коснется почти всех, кому были предъявлены обвинения в связи с событиями 6 января 2021 года.

В декабре Трамп заявил о намерении помиловать участников штурма Капитолия сразу же после своего вступления в должность.

6 января 2021 года Конгресс собирался утвердить результаты голосования на выборах США 2020 года, по итогам которых пост президента достался Джо Байдену. В этот день в столице США собрались на акцию протеста многочисленные сторонники Трампа. Часть демонстрантов прорвалась в здание Конгресса и сорвала заседание.