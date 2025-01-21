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Трамп помиловал 1,5 тыс. участников штурма Капитолия в январе 2021 года

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп подписал указ о помиловании участников штурма Капитолия 6 января 2021 года, передает телеканал CNN.

"Трамп (...) помиловал участников беспорядков в Капитолии, заявив, что помилование коснется 1,5 тыс. человек", - сообщил CNN.

Телеканал отмечает, что помилование коснется почти всех, кому были предъявлены обвинения в связи с событиями 6 января 2021 года.

В декабре Трамп заявил о намерении помиловать участников штурма Капитолия сразу же после своего вступления в должность.

6 января 2021 года Конгресс собирался утвердить результаты голосования на выборах США 2020 года, по итогам которых пост президента достался Джо Байдену. В этот день в столице США собрались на акцию протеста многочисленные сторонники Трампа. Часть демонстрантов прорвалась в здание Конгресса и сорвала заседание.

Инаугурация Дональда Трампа

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Избранный президент США Дональд Трамп принял присягу в присутствии спруги Мелании Трамп и детей Иванки Трамп, Дональда Трампа-младшего, Эрика Трампа, Баррона ТрампаУходящий с поста президента США Джо Байден, его супруга Джилл, избранный президент США Дональд Трамп и его супруга Мелания ТрампГенеральный директор SpaceX и Tesla Илон МаскМелания Трамп прибыла в КапитолийБывший президент США Билл Клинтон и его супруга, бывший Госсекретарь США Хиллари КлинтонПрезидент США Дональд Трамп выступает на церемонии инаугурацииОснователь и глава Meta (признана в РФ экстремистской организацией и запрещена) Марк Цукерберг, журналистка и невеста основателя Amazon Джеффа Безоса Лорен Санчес, Джефф Безос, главный исполнительный директор Google Сундар Пичаи и основатель Tesla Илон Маск (слева направо)Бывший президент США Барак ОбамаДочь 47-го президента США Иванка ТрампПрезидент Аргентины Хавьер Милей (в центре) и премьер-министр Италии Джорджа Мелони перед церемонией инаугурацииИзбранный президент США Дональд Трамп и его супруга Мелания Трамп
Избранный президент США Дональд Трамп принял присягу в присутствии спруги Мелании Трамп и детей Иванки Трамп, Дональда Трампа-младшего, Эрика Трампа, Баррона Трампа
Дональд Трамп Джо Байден США Капитолий
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