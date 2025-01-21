Трамп на инаугурационном параде в Вашингтоне заявил, что при нем не возникло бы конфликта на Украине

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Новый президент США Дональд Трамп заявил, что при нем украинского кризиса не случилось бы.

"Война на Украине никогда бы не случилась", - заявил Трамп на инаугурационном параде в Вашингтоне.

Новый президент США также пообещал остановить "некоторые войны".

Ранее Трамп, выступая в Конгрессе после вступления в должность заявил, что будет заниматься решением конфликтов в мире.

"Наш успех будет заключаться не только в сражениях, которые мы выиграем, но и в войнах, которым нам удастся положить конец. Также будет важным не дать себя втянуть в войны", - сказал он.

"Я хочу быть миротворцем и человеком, который объединяет людей", - добавил Трамп.