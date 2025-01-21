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Трамп подписал указ о предотвращении в стране террористической деятельности

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп подписал указ, который предусматривает меры по пресечению террористической деятельности в стране, документ размещен на сайте Белого дома.

"Политика Соединенных Штатов заключается в защите своих граждан от иностранцев, которые намереваются совершить террористические атаки, угрожать нашей национальной безопасности, поддерживать ненавистническую идеологию или иным образом использовать иммиграционные законы в недобросовестных целях", - говорится в указе.

Документ предусматривает, в частности, ужесточение контроля над выдачей иностранцам въездных виз и проверку личности иностранцев, желающих въехать в Соединенные Штаты или уже находящихся в Соединенных Штатах.

В первую очередь это касается "иностранцев, прибывающих из регионов или стран с выявленными рисками для безопасности".

Помимо прочего, указ требует определить перечень стран, информация о проверке и скрининге которых недостаточна и это может послужить основанием для частичной или полной приостановки приема граждан из этих стран.

Дональд Трамп США
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