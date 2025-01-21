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Трамп подтвердил намерение повысить ввозные пошлины на товары из Канады и Мексики

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Президент Дональд Трамп на церемонии подписания указов в Овальном кабинете заявил журналистам, что его администрация введет 25% пошлины для Мексики и Канады с 1 февраля, сообщает CNN.

Телеканал отмечает, что "это станет экстраординарным изменением в торговой политике Северной Америки, которое может привести к повышению цен для американских потребителей".

Ранее Трамп предложил ввести всеобъемлющие и всеохватывающие пошлины: до 20% на импорт из всех стран, 25% налог на товары из Мексики и Канады, 60% сбор на товары из Китая.

В то же время Трамп отметил, что тарифы на китайские товары, которые он ввел во время своего первого президентского срока, все еще действуют, поскольку бывший президент Джо Байден в основном оставил их в силе.

Президент ранее также пообещали использовать тарифы в качестве инструмента переговоров с другими странами, включая, например, Данию, оказывая давление на нее с целью передачи контроля над Гренландией Соединенным Штатам, напоминает CNN.

Дональд Трамп Джо Байден США Мексика Канада
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