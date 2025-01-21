Доходность гособлигаций США снижается после инаугурации Трампа

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Доходность американских государственных облигаций опускается во вторник благодаря тому, что президент США Дональд Трамп не стал сразу после вступления в должность вводить пошлины на весь импорт.

Доходность 10-летних US Treasuries понизилось в ходе торгов на 5,7 базисного пункта (б.п.), составив 4,57%.

Показатель для 30-летних бумаг снижается на 6,7 б.п., до 4,793%, для 2-летних бондов - на 1 б.п., до 4,281%.

Несмотря на ранее данные обещания, Трамп не стал вводить дополнительные пошлины на весь объем импортируемых в Штаты товаров сразу после инаугурации 20 января. Многие участники рынка полагают, что такая мера может резко подстегнуть инфляцию в стране, и её отсутствие было позитивно воспринято рынком.

Тот факт, что Трамп еще не подписал указа о новых пошлинах, "повышает надежды на то, что сначала он попробует заключить соглашение с торговыми партнерами США и использует угрозу пошлин как инструмент в переговорах", отметил стратег Deutsche Bank Джим Рид.