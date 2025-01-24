Вучич хотел бы в ближайшее время обсудить с Путиным ситуацию вокруг энергокомпании NIS

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Президент Сербии Александр Вучич вскоре намерен обсудить с президентом России Владимиром Путиным ситуацию вокруг энергетической компании NIS, сообщает в пятницу сербский телерадиоканал РТС.

"В ближайшие дни президент Сербии проведет переговоры с президентом России Владимиром Путиным, чтобы решить ситуацию вокруг санкций США в отношении компании NIS", - передает РТС.

"Я не буду вводить санкции ни против России, ни против других друзей", - сказал Вучич, отметив, что Сербия будет поддерживать дружеские отношения с Россией и Китаем.

"Сила Сербии заключается в нашей самостоятельности и независимости. Мы будем защищать наши корни и наше будущее", - подчеркнул он, выступая на учредительном митинге "Движения за народ и государство" в сербском городе Ягодина.

Ранее глава российского МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что Россия находится в контакте с Сербией по поводу ситуации вокруг компании NIS, Москва запросила срочные консультации по этому поводу. Лавров подчеркнул, что в российско-сербском договоре по NIS записано, что "ни при каких обстоятельствах она не подлежит национализации".

Как сообщалось, 10 января США ввели санкции против двух российских нефтяных компаний - "Газпром нефти" и "Сургутнефтегаза", а также их дочерних компаний. В SDN List включена и сербская "дочка" "Газпром нефти" - NIS, о риске введения американских санкций против которой в конце декабря заявил президент Сербии Александр Вучич. Вучич сообщал, что США требуют от Сербии полного вывода российского капитала из NIS в течение 45 дней (до 25 февраля). При этом сербский лидер напоминал, что правительство Сербии в 2008 году продало контроль в NIS российской "Газпром нефти", за прошедшие годы NIS способствовал получению значительных доходов в бюджет Сербии, а также развитию многих проектов.

Пресс-служба NIS заявляла, что компания тщательно рассмотрит все детали, касающиеся информации о санкциях, и проанализирует все последствия для деятельности компании. "В то же время NIS продолжит уделять особое внимание поддержанию стабильности на внутреннем рынке нефтепродуктов. В настоящее время деятельность компании осуществляется без перебоев, снабжение сети АЗС NIS осуществляется бесперебойно, а НПЗ "Панчево" работает в штатном режиме, поставляя на рынок все необходимые нефтепродукты", - говорилось в комментарии.

NIS - единственная компания в Сербии, занимающаяся разведкой и добычей углеводородов, ей также принадлежит крупный НПЗ в городе Панчево. Компания доминирует на рынке нефтепродуктов Сербии, сеть АЗС NIS представлена также в Боснии и Герцеговине, Болгарии и Румынии, в сумме включая более 400 станций. Сейчас "Газпром нефть" владеет 50% NIS, "Газпром" - 6,15%. Ещё 29,87% акций находится в собственности Сербии, остальное - у миноритарных акционеров.