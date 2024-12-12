Трамп пообещал жесткие законные меры по борьбе с нелегальной иммиграцией в США

Он пообещал решить ряд экономических проблем и не реформировать Верховный суд

Москва. 12 декабря. INTERFAX.RU - Избранный президент США Дональд Трамп заявил журналу Time, что его жесткая позиция по миграционной политике оказалась решающим фактором, обеспечившим ему победу на президентских выборах.

"Экономика – это важный фактор. (...) Но что, на мой взгляд, было даже более важным фактором, так это граница. Знаете, я выиграл выборы в 2016 году тоже благодаря границе", - отметил Трамп.

Избранный президент раскритиковал миграционную политику действующего президента Джо Байдена и пообещал решить проблему нелегальной миграции в США.

"К нам прибывают люди в таком количестве, которого мы никогда раньше не видели. И я буду делать только то, что позволяет закон, но я буду действовать на максимально возможном законном уровне", - подчеркнул Трамп.

По его мнению, при борьбе с нелегальной миграцией правоохранительным органам США "понадобится помощь", поэтому Трамп заявил о готовности задействовать Национальную гвардию.

"Мы призовем Национальную гвардию и зайдем в этой работе так далеко, как мне будет позволено законами нашей страны", - заявил Трамп.

Он повторил, что планирует отправлять нелегальных мигрантов обратно в те страны, откуда они прибыли.

"Я буду действовать только в рамках закона, но для борьбы с нелегальной миграцией могут понадобиться новые лагеря для временного содержания людей, (...) но я не хочу, чтобы они сидели в лагерях следующие 20 лет. (...) Их страны должны принять их обратно, а если они этого не сделают, мы перестанем вести с такими странами дела и введем для этих стран очень высокие пошлины", - подчеркнул избранный президент.

При этом Трамп отметил, что планирует "впускать людей в США на законных основаниях".

Также избранный президент пообещал после официального вступления в должность решить ряд экономических проблем, с которыми столкнулись США в последние годы. В частности, Трамп призвал к снижению налогов и пообещал "вернуть много рабочих мест".

"Мы создадим рекордное количество рабочих мест, и мы добьемся этого благодаря грамотной налоговой политике, а также используя некоторые базовые принципы бизнеса", - подчеркнул Трамп.

Помимо этого, он пообещал "оставить Верховный суд таким, какой он есть". В июле Байден предложил ограничить иммунитет бывших лидеров США, срок полномочий судей Верховного суда 18 годами и ввести обязательный для исполнения кодекс этики Верховного суда.

В начале июля Верховный суд США частично поддержал Трампа в вопросе о том, есть ли у него иммунитет от судебного преследования по делу о беспорядках 6 января 2021 года. Суд постановил, что иммунитет Трампа в данном случае распространяется на все его официальные действия в качестве президента. При этом иммунитета не должно быть в тех случаях, когда Трамп действовал в частном порядке.

Рассуждая о сфере образования, Трамп заявил о необходимости поднять его уровень в стране.

"Мы находимся в самом низу списков с точки зрения уровня образования. (...) Я верю, что мы сможем конкурировать с Норвегией, Данией, Финляндией и другими странами. И я скажу вам, что Китай тоже находится наверху таких списков. Большинства из них", - отметил он.

Трамп заявил также, что проведет "большую дискуссию" о прекращении программ вакцинации детей с кандидатом на пост министра здравоохранения и социальных служб США Робертом Кеннеди-младшим, неоднократно выражавшим скептическое отношение к вакцинации.

"У нас будет большая дискуссия. Распространенность аутизма находится на таком уровне, который никто никогда не считал возможным. Если вы посмотрите на то, что происходит, то поймете, что у этого есть какая-то причина", - подчеркнул Трамп. Кеннеди, со своей стороны, выражал мнение, что причиной распространения аутизма является кампания по вакцинации.