Минюст США расследует нарушения чиновниками новой миграционной политики

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - Министерство юстиции США поручило прокурорам вести расследования в отношении любых федеральных или местных чиновников, которых могут заподозрить в саботаже новой миграционной политики, сообщает Associated Press (AP) со ссылкой на меморандум замгенпрокурора Эмиля Бове.

"Федеральный закон запрещает федеральным и местным служащим (...) не выполнять законные приказы и запросы в области миграционной политики. Прокуратура США и подразделения Минюста должны расследовать инциденты, связанные с любым подобным неправомерным поведением, для выявления необходимости судебного преследования", - цитирует издание Бове.

"Законы и действия, которые грозят помешать иммиграционным инициативам исполнительной власти, в том числе при помощи запрета на раскрытие информации для федеральных властей, следящих за миграцией, угрожают общественной и национальной безопасности", - заявил замгенпрокурора.

Также Бове призвал федеральных прокуроров "принять все необходимые шаги для защиты населения и обеспечения безопасности американской границы путем выдворения нелегалов из страны и судебного преследования нелегалов за преступления, совершенные в юрисдикции США".

Кроме того, в документе содержится указание гражданскому отделу Минюста сотрудничать с недавно созданной рабочей группой по обеспечению соблюдения законов в "городах-убежищах" для более эффективного контроля реализацией миграционной политики.

21 января президент США Дональд Трамп подписал указ об объявлении чрезвычайного положения на южной границе страны. Теперь министры обороны и внутренней безопасности должны предпринять все необходимые действия для сооружения физических барьеров и развертывания достаточного количества персонала для обеспечения полного контроля над южной границей. Также президент подписал указ, согласно которому наркокартели определяются как иностранные террористические организации, что может привести к применению военной силы.

В понедельник Трамп отмечал, что решит в течение 90 дней, задействовать ли закон о подавлении восстаний военными (Insurrection Act), который позволит использовать ВС США для поддержания порядка внутри страны.

"Города-убежища" (sanctuary cities) - американские штаты и города, которые отказываются от сотрудничества с федеральными властями в сфере миграционного права или ограничивают взаимодействие.