Politico узнало, что в Европе обсуждают идею отправки до 50 тыс. военных на Украину

Несколько европейских стран могут направить туда свои войска после завершения боевых действий

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Представители европейских стран обсуждают идею отправки на Украину контингента сдерживания численностью до 50 тыс. человек после завершения там боевых действий, сообщает в четверг издание Politico со ссылкой на источники.

По их информации, в этот контингент могут войти военнослужащие из пяти или шести европейских стран.

Собеседники издания пояснили, что, согласно замыслу, эти военные будут "следить за демаркационной линией между украинскими и российскими силами в случае согласования режима прекращения огня".

По словам еще одного источника, Великобритания и Франция уже начали "предварительное планирование" отправки своих сил на Украину.

Ранее агентство Bloomberg сообщало, что президент Франции Эммануэль Макрон и польский премьер Дональд Туск обсуждали возможность развертывания миротворческих сил на Украине после окончания конфликта. Источники агентства отмечали, что "предложение об отправке миротворческих сил будет зависеть от достижения соглашения о прекращении огня между Украиной и Россией".