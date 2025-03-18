Поиск

Трамп пообещал во вторник рассекретить документы об убийстве президента Кеннеди

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп объявил, что во вторник будут опубликованы 80 тыс. страниц нередактированных файлов об убийстве 35-го американского президента Джона Фицжеральда Кеннеди.

"Завтра мы объявим и предоставим все файлы по Кеннеди. Люди ждали этого десятилетия, и я дал поручение моим людям", - сказал Трамп журналистам во время посещения Кеннеди-центра в Вашингтоне.

По его словам, там есть "много чего почитать". Президент США отметил, что лично поручил не редактировать документы - 80 тыс. страниц, которые президент назвал "интересными". Что именно в этих файлах, он не уточнил, предложив журналистам самим "написать свои выводы".

Как сообщалось, в конце января Трамп подписал указ о публикации документов, касающихся убийства 35-го президента США Джона Фицжеральда Кеннеди, его брата, сенатора Роберта Кеннеди, а также убийства активиста и лидера движения за права чернокожих в США Мартина Лютера Кинга.

США Дональд Трамп Джон Кеннеди убийство документы
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Израиль возобновляет боевые действия против ХАМАС

Великобритания и ЕС обсудят конфискацию замороженных российских активов

Трамп заявил, что с нетерпением ждет разговора с президентом РФ

Трамп намерен обсудить с Путиным среди прочего судьбу окруженных военных ВСУ

Группировка M23 отказалась от мирных переговоров с властями Демократической Республики Конго

Группировка M23 отказалась от мирных переговоров с властями Демократической Республики Конго

Хорватии интересна покупка российской доли в сербской NIS

Что произошло за день: понедельник, 17 марта

В мире отмечают День святого Патрика

В мире отмечают День святого Патрика

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Таиланд хочет вдвое сократить срок безвизового пребывания иностранных туристов

Таиланд хочет вдвое сократить срок безвизового пребывания иностранных туристов
Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6033 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне51 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов191 материалов
Задержание Павла Дурова во ФранцииЗадержание Павла Дурова во Франции40 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе367 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ33 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2201 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии168 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау88 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости375 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России54 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall329 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });