Трамп пообещал во вторник рассекретить документы об убийстве президента Кеннеди

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп объявил, что во вторник будут опубликованы 80 тыс. страниц нередактированных файлов об убийстве 35-го американского президента Джона Фицжеральда Кеннеди.

"Завтра мы объявим и предоставим все файлы по Кеннеди. Люди ждали этого десятилетия, и я дал поручение моим людям", - сказал Трамп журналистам во время посещения Кеннеди-центра в Вашингтоне.

По его словам, там есть "много чего почитать". Президент США отметил, что лично поручил не редактировать документы - 80 тыс. страниц, которые президент назвал "интересными". Что именно в этих файлах, он не уточнил, предложив журналистам самим "написать свои выводы".

Как сообщалось, в конце января Трамп подписал указ о публикации документов, касающихся убийства 35-го президента США Джона Фицжеральда Кеннеди, его брата, сенатора Роберта Кеннеди, а также убийства активиста и лидера движения за права чернокожих в США Мартина Лютера Кинга.