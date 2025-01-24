В Белоруссии отметили прямое вмешательство евроструктур во время президентских выборов

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Глава администрации президента Белоруссии Дмитрий Крутой заявил о прямом вмешательстве евроструктур во внутренние дела Белоруссии в период проходящих в стране президентских выборов.

"Уже были опубликованы тексты соответствующих решений о непризнании выборов. Это, безусловно, прямое вмешательство в наши внутренние вопросы, попытка давления на наших избирателей, искажение электоральных процессов, которые сейчас идут", - заявил журналистам Крутой, которого цитирует госагентство БелТА.

Глава администрации пояснил, что речь идет об участии международных наблюдателей и тех оценках, которые сделал Европейский союз в лице Европарламента, Службы внешних связей ЕС, а также заявлениях парламентов Латвии и Польши.

"Безусловно, мы это не приемлем и всячески осуждаем. Полностью поддерживаю жесткие заявления и формулировки, сделанные нашим МИД", - добавил Крутой.