В ЕС пообещали продолжать поддерживать гражданское общество Белоруссии

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Евросоюз воспринимает президентские выборы в Белоруссии как недемократичные и продолжит оказывать помощь гражданскому обществу страны, заявила Анитта Хиппер, представитель главы дипломатии ЕС Каи Каллас.

"Речь идет о совершенно недемократичном мероприятии. Это фиктивные выборы, потому что уже известно, кто их выиграет. Союз продолжает поддерживать белорусов. (...) Мы выделяем пакет в 30 млн евро для поддержки гражданского общества. Европейская помощь тем самым достигает 170 млн евро с 2020 года", - сказала она на брифинге.

Хиппер также отметила усилия ЕС по "оказанию давления на власти" Белоруссии.

Она напомнила о последнем пакете санкций в конце декабря, направленных против лиц, которых в ЕС считают нарушающими права человека. "Мы продолжаем информирование общественности о положении политических заключенных, осужденных несправедливо, и призываем власти освободить всех этих людей, которые попали в заключение в результате произвола", - сообщила Хиппер.

Европарламент 22 января призвал не признавать итоги предстоящих президентских выборов в Белоруссии и ввести против властей республики новые санкции.

Очередные выборы президента Белоруссии состоятся 26 января, досрочное голосование проходит с 21 января.

На высший государственный пост претендуют пять человек, в том числе действующий глава республики Александр Лукашенко, который занимает эту должность с 1994 года и претендует на седьмой президентский срок.