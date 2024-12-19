Финляндия рассматривает Россию как главную угрозу безопасности

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - Финляндия рассматривает Россию как главную угрозу безопасности и считает, что ситуация может быстро ухудшиться, говорится в первом после вступления страны в НАТО докладе об обороне.

"Стремительного прогресса к лучшему не ожидается даже в случае завершения активных боевых действий в Украине. Россия остается для нас самой главной угрозой безопасности, и опасная особенность заключается в том, что Россия активизировала сотрудничество с Северной Кореей, Ираном и Китаем", - сказал на пресс-конференции министр обороны Антти Хаккянен, излагая основы доклада.

"Самым важным в докладе является интеграция обороны в альянс. Из-за членства в НАТО законодательство необходимо обновить", - сказал министр и добавил, что основная цель состоит в том, чтобы позволить призывникам участвовать в миссиях НАТО за пределами территории Финляндии.

Хаккянен предупредил, что страну ожидает "новая эра готовности", обороноспособность Финляндии будет значительно укреплена, расходы на оборону должны поддерживаться не менее, чем на минимальном уровне, требуемом НАТО. В настоящее время Финляндия тратит на оборону около 2,4% ВВП.

Финляндия уже объявила о крупных закупках вооружений, главной из которых являются истребители F-35. Финляндия закупит у США в общей сложности 64 истребителя, их стоимость оценивается примерно в девять миллиардов евро.

Реформа гособороны может продолжиться до конца 2030-х годов.

Нынешний доклад об обороне является первым после вступления Финляндии в НАТО в апреле 2023 года. Предыдущий доклад был опубликован в 2021 году.