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Сенат США утвердил Хегсета на посту министра обороны

Сенат США утвердил Хегсета на посту министра обороны
Кандидат на пост министра обороны США Пит Хегсет
Фото: AP/TASS

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - Пит Хегсет утвержден американским Cенатом на посту министра обороны Соединенных Штатов, сообщило агентство Associated Press (AP).

Кандидатура была одобрена с минимальным перевесом, поскольку не все республиканцы, составляющие большинство в Сенате, поддержали назначение Хегсета на один из важнейших постов в американской администрации.

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Ранее сенаторы выказывали сомнение в том, что выдвиженец президента Дональда Трампа достоин занимать должность шефа Пентагона, отмечая его пристрастие к алкоголю и "агрессивное" поведение по отношению к женщинам, отмечает АР.

Пит Хегсет родился в 1980 году в штате Миннесота, окончил Принстонский университет, а также Гарвардский институт государственного управления им. Джона Ф. Кеннеди.

Хегсет ветеран армии США, служил в Ираке и Афганистане. Безуспешно баллотировался в сенат от штата Миннесота в 2012 году, затем стал ведущим на телеканале Fox News.

Отвечая на вопросы сенаторов, Хегсет выразил опасения в связи с исходящими от КНР угрозами в отношении Тайваня, отметив, что вторжение коммунистической партии Китая на Тайвань является возможным сценарием.

Кандидат на пост главы Пентагона считает, что США следует вести с другими странами переговоры по контролю над вооружениями, а если это окажется невозможным - работать над модернизацией ядерного арсенала.

Пит Хегсет Дональд Трамп США
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