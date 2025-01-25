Сенат США утвердил Хегсета на посту министра обороны

Кандидат на пост министра обороны США Пит Хегсет Фото: AP/TASS

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - Пит Хегсет утвержден американским Cенатом на посту министра обороны Соединенных Штатов, сообщило агентство Associated Press (AP).

Кандидатура была одобрена с минимальным перевесом, поскольку не все республиканцы, составляющие большинство в Сенате, поддержали назначение Хегсета на один из важнейших постов в американской администрации.

Ранее сенаторы выказывали сомнение в том, что выдвиженец президента Дональда Трампа достоин занимать должность шефа Пентагона, отмечая его пристрастие к алкоголю и "агрессивное" поведение по отношению к женщинам, отмечает АР.

Пит Хегсет родился в 1980 году в штате Миннесота, окончил Принстонский университет, а также Гарвардский институт государственного управления им. Джона Ф. Кеннеди.

Хегсет ветеран армии США, служил в Ираке и Афганистане. Безуспешно баллотировался в сенат от штата Миннесота в 2012 году, затем стал ведущим на телеканале Fox News.

Отвечая на вопросы сенаторов, Хегсет выразил опасения в связи с исходящими от КНР угрозами в отношении Тайваня, отметив, что вторжение коммунистической партии Китая на Тайвань является возможным сценарием.

Кандидат на пост главы Пентагона считает, что США следует вести с другими странами переговоры по контролю над вооружениями, а если это окажется невозможным - работать над модернизацией ядерного арсенала.