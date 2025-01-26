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В госдепе США предлагают не распространять приостановку иностранной помощи на Украину

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Американские дипломаты добиваются исключения программ, связанных с Украиной, из 90-дневного замораживания иностранной помощи, введенного госсекретарем США Марко Рубио, сообщает Financial Times.

"Старшие дипломаты Бюро по делам Европы и Евразии госдепартамента запросили полностью исключить из программы замораживания украинские операции Агентства США по международному развитию (USAID), сославшись на соображения национальной безопасности", - пишет газета.

По ее данным, украинские чиновники и неправительственные организации предупредили, что "пауза может поставить под угрозу критически важные инициативы, включая поддержку школ, больниц и развитие инфраструктуры".

Ранее несколько членов палаты представителей Конгресса США от Демократической партии обратились к Рубио с призывом отменить приостановку помощи другим странам.

"Иностранная помощь - это не подачка, это стратегические инвестиции в наше будущее, которые жизненно важны для мирового лидерства США и более устойчивого мира. Она напрямую служит нашим национальным интересам и демонстрирует нашу надежность союзникам, партнерам и уязвимым людям, которые полагаются на помощь Америки для выживания", - говорится в письме конгрессменов.

По мнению авторов, Штаты, приостанавливая помощь, "уступают это пространство Ирану и другим противникам, угрожая подорвать перспективные региональные разработки".

Как сообщалось, Рубио распорядился приостановить расходы по большинству существующих грантов американской иностранной помощи на 90 дней. Соответствующее указание, было направлено всем дипломатическим и консульским представительствам. Исключение составляет чрезвычайная продовольственная и военная помощь Израилю и Египту.

Это решение связано с указом президента США Дональда Трампа о приостановке всех программ помощи другим странам на 90 дней. За это время будет проведена проверка соответствия помощи политическим целям новой американской администрации.

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