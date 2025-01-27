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"Дикий Арман" приговорен к 20 годам за организацию беспорядков в Алма-Ате в 2022 году

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Специализированный межрайонный суд по уголовным делам Алматы вынес приговор организаторам и участникам массовых беспорядков в мегаполисе в январе 2022 года, самое большое наказание - 20 лет лишения свободы - получил криминальный "авторитет" Арман Джумагельдиев, известный в Казахстане как Дикий Арман.

"Арман Джумагельдиев осужден на 20 лет лишения свободы. Кайрат Кудайберген приговорен к 8 годам лишения свободы. Руслан Искаков приговорен к 15 годам и 6 месяцам лишения свободы", - сообщили в пресс-службе суда.

Джумагельдиев признан виновным по пяти статьям Уголовного кодекса, в том числе за создание и руководство организованной преступной группой (ОПГ) и организацию массовых беспорядков.

"Другим участникам массовых беспорядков - членам банды Джумагелдиева (всего 13 лиц) назначены наказания от 10 до 15,5 лет лишения свободы, - сообщили в суде. - Иным участникам массовых беспорядков, не входящих в состав банды, назначены наказания от 1,5 до 7 лет лишения свободы".

Главное судебное разбирательство по этому делу началось в октябре 2023 года. Всего по делу проходили 43 человека. Им предъявлялись обвинения в превышении власти или должностных полномочий, создании, руководстве и участии в организованной преступной группе, грабеже, незаконном лишении свободы, бандитизме, организации и участии в массовых беспорядках в январе 2022 года.

Джумагельдиев был задержан в январе 2022 года после массовых беспорядков. По данным Генпрокуратуры, участники его группировки во время январских событий похитили и удерживали 24 человека, один из которых скончался. А также похитили оружие у сотрудников правоохранительных органов.

Бывшего депутата маслихата Алматы, бизнесмена Кайрата Кудайбергена арестовали 23 апреля 2022 года по подозрению в том, что вместе с Джумагельдиевым организовал сбор людей для участия в январских массовых беспорядках. По данным следствия, собранная ими группа вышла на площадь, где попыталась объединить митингующих вокруг Джумагельдиева, организовать на площади оперативный штаб и выдвинуть единые требования перед властью.

Партия "Amanat" (бывшая "Нур Отан") исключила Кудайбергена из своих рядов и лишила мандата депутата маслихата Алматы.

По данным следствия, бывший руководитель пятого департамента Комитета нацбезопасности полковник Руслан Искаков был координатором Дикого Армана во время январских событий.

В начале января 2022 года мирные митинги, начавшиеся в городе Жанаозене (на западе страны), переросли в массовые протесты по всей стране с экономическими и политическими требованиями. В некоторых регионах начались погромы, нападения на административные здания, отделения полиции, магазины. Больше всего от действий преступных банд пострадал Алматы.

Казахстан Жанаозен Алма-Ата Арман Джумагельдиев
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