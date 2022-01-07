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В Алма-Ате задержан криминальный авторитет "Дикий Арман"

Москва. 7 января. INTERFAX.RU - В Алма-Ате задержаны шесть предполагаемых участников организованной преступной группировки во главе с криминальным авторитетом задержаны в Алматы, сообщили в МВД Казахстана.

"Шесть членов ОПГ во главе с "Диким Арманом" задержаны во время спецоперации департамента полиции Алматы", - говорится в сообщении.

У задержанных изъяли четыре полуавтоматических пистолета разных марок и калибров, боекомплекты к ним, холодное оружие и бронированный автомобиль.

Ранее городской департамент полиции сообщил, что в городе задержаны больше 70 боевиков, которые нападали на здания, и больше трех десятков мародеров. Президент Касым-Жомарт Токаев сказал, что всего на город напали 20 тысяч бандитов, а власти пропустили подготовку нападения.

Протесты в Казахстане

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Алма-Ата
Алма-Ата Дикий Арман МВД Казахстан

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