"Дикому Арману" вменили похищение 24 казахстанцев в дни беспорядков

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - По версии прокуратуры, в дни беспорядков в Казахстане вооруженные участники группировки криминального авторитета Армана Джумагельдиева (известен как "Дикий Арман") похитили и удерживали 24 человека, один из которых скончался, заявил начальник службы специальных прокуроров Ризабек Ожаров.

По его словам, похищенных избивали.

"Они же отобрали оружие у сотрудника полиции, которого до этого жестоко избили в 12 городской больнице (в Алматы - ИФ-К). По этим фактам нами расследуется уголовные дела", - добавил Ожаров.

О том, что в Алма-Ате задержаны Джумагельдиев и пять его предполагаемых сообщников, МВД Казахстана объявило 7 января. Сейчас Джумагельдиев проходит по двум делам - о незаконном хранении огнестрельного оружия и о массовых беспорядках.

"Два дела объединены и переданы нам, специальным прокурорам. Мы его перевели в следственный изолятор КНБ, там он и содержится", - отметил Ожаров.