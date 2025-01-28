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Сенат утвердил Бессента главой Минфина США

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Сенат утвердил кандидатуру Скотта Бессента на пост министра финансов США, сообщает The Hill.

Сенаторы проголосовали за кандидатуру Бессента 68 голосами "за", "против" выступили 29 сенаторов.

"Он привнесет в свою новую должность богатый опыт работы в частном секторе экономики и на рынках, а также заботу о нуждах работающих американцев", - заявил лидер большинства в Сенате Джон Тун в своем выступлении в понедельник.

Он назвал Бессента примером "американской мечты в действии".

Бессент родился в 1962 году в штате Южная Каролина. Окончил Йельский университет. За свою карьеру работал в инвестиционном банке Brown Brothers Harriman, а также в фирме Soros Fund Management.

На слушаниях в Сенате он выразил уверенность, что президентство Дональда Трампа создаст возможности для экономического процветания Америки. Бессент также заявил, что в случае утверждения будет готов к "введению новых санкций, в особенности в отношении крупнейших российских нефтяных компаний, до таких уровней, чтобы Россия села за стол переговоров".

Кроме того, он изъявил готовность работать с Трампом над отменой потолка госдолга. Потолок долга - это установленный законом предел заимствований правительства США для оплаты своих текущих обязательств, включая социальное обеспечение, медицинскую помощь и зарплаты военным.

Минфин США Сенат Южная Каролина
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