Трамп заявил, что еще не принял решения о повышении пошлин на канадскую нефть

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп заявил, что в четверг вечером (по времени Вашингтона, мск+8) должен определиться, подпадет ли поставляемая Канадой нефть под 25-процентные пошлины, сообщает MSN.

"Мы можем ввести, а можем и не ввести. Мы примем это решение, вероятно, сегодня вечером", - сказал Трамп журналистам в Овальном кабинете.

Президент пояснил: "Они поставляют нам нефть, мы посмотрим. Это зависит от цены. Если цена будет адекватной, если они будут с нами обращаться адекватно, а они этого не делают".

Трамп подтвердил, что в субботу обещанные ранее в январе тарифы в 25% на ввозимые канадские и мексиканские товары вступят в силу.