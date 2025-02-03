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В Дании допустили возможность оборонного сотрудничества с США для защиты Гренландии

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Премьер-министр Дании Метте Фредериксен допустила, что ее страна может прийти к сотрудничеству с США по вопросу защиты Гренландии, но не продажи острова.

"Если речь идет о защите региона, думаю, мы можем найти способ сотрудничать", - сказала Фредериксен журналистам перед началом неформального саммита Евросоюза в Брюсселе.

Она подчеркнула, что "Гренландия не продается".

По словам премьера, и США, и Дания хотели бы нарастить присутствие в Гренландии, это представляется ей возможным.

Ранее американский президент Дональд Трамп высказывался за то, чтобы Дания отказалась от Гренландии в пользу США. По его мнению, это требуется для защиты национальных интересов Америки. Он также не стал публично отказываться от возможности использовать военную силу для перехода острова под американский контроль.

На прошлой неделе правительство Дании объявило о намерении усилить военное присутствие в Арктике и Северной Атлантике путем закупки трех новых кораблей для вод вокруг Гренландии, беспилотников дальнего радиуса действия и спутников стоимостью почти 2 млрд евро.

Фредериксен в ходе турне по Европе ранее в этом году заявила после встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном, что она рада "очень сильной поддержке" европейцев по вопросу Гренландии в связи с видами на остров Трампа. Европейские СМИ также цитировали главу МИД Дании Ларса Расмуссена, пообещавшего, что "Трамп не получит Гренландию", и подчеркнувшего, что "гренландский народ защищен международным правом".

Дания Дональд Трамп Евросоюз Метте Фредериксен США Гренландия
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