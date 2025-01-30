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В ФБР не увидели признаков терроризма в авиакатастрофе в Вашингтоне

В ФБР не увидели признаков терроризма в авиакатастрофе в Вашингтоне
Сьемочная группа у реки Потомак, в которую упал пассажирский самолет после столкновения с вертолетом
Фото: Роман Баландин/ТАСС

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - В ФБР отвергли предположения о том, что авиакатастрофа в Вашингтоне произошла из-за действий террористов, сообщает NBC News.

"Признаков криминала или терроризма в этой авиакатастрофе нет", - сообщил телеканалу представитель этой спецслужбы.

Собеседник NBC News отметил, что сотрудники ФБР присутствуют на месте происшествия и внимательно следят за ходом поисково-спасательных работ.

Ранее сообщалось, что пока удалось обнаружить 18 тел погибших.

Столкновение самолета авиакомпании American Airlines, на борту которого находились 60 пассажиров и четверо членов экипажа, с военным вертолетом Black Hawk, в котором находились три члена экипажа, произошло при заходе самолета на посадку в аэропорту имени Рональда Рейгана. Обломки самолета рухнули в реку Потомак.

Аэропорт приостановил работу до утра пятницы по местному времени.

ФБР Вашингтон American Airlines США
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