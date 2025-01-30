Трамп заявил, что авиакатастрофы в Вашингтоне можно было избежать

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп считает, что авиакатастрофы в Вашингтоне можно было избежать.

"Ночь была безоблачной, габаритные огни самолета были включены. Почему вертолет не поднялся, не спустился или не сделал вираж?" - написал Трамп в соцсети Truth Social.

"Почему диспетчеры не сообщили экипажу вертолета что делать, вместо вопроса, видят ли они самолет? Этой ситуации можно было избежать", - отметил Трамп.

Столкновение военного вертолета Black Hawk, в котором находились три члена экипажа, и самолета авиакомпании American Airlines, на борту которого находились 60 пассажиров и четверо членов экипажа, произошло при заходе самолета на посадку в аэропорту имени Рональда Рейгана. Обломки самолета рухнули в реку Потомак.

Пока обнаружены тела 18 погибших.

Аэропорт приостановил работу как минимум до 11:00 четверга по местному времени (19:00 по московскому).