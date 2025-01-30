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Спасатели не ожидают найти выживших в столкновении самолета и вертолета в США

Спасатели не ожидают найти выживших в столкновении самолета и вертолета в США
Фото: Win McNamee/Getty Images

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Скорее всего в результате столкновения самолета и вертолета в Вашингтоне никто не выжил, заявил руководитель пожарной службы округа Колумбия Джон Доннелли, которого цитирует CNN.

Он констатировал, что теперь на реке Потомак ведется не спасательная операция, а операция по поиску останков погибших.

Отмечается, что были обнаружены 28 тел погибших, в том числе 27 тел находившихся на борту самолета.

Столкновение военного вертолета Black Hawk, в котором находились три члена экипажа, и самолета авиакомпании American Airlines, на борту которого находились 60 пассажиров и четверо членов экипажа, произошло при заходе самолета на посадку в аэропорту имени Рональда Рейгана (Вашингтон). Обломки самолета рухнули в реку Потомак.

Ассоциация фигурного катания США сообщала, что в самолете находились несколько фигуристов и тренеров, возвращавшихся с чемпионата страны.

Black Hawk Вашингтон США Потомак
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