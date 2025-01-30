Кандидат на пост главы Нацразведки США назвала главные вызовы для страны

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - США в ближайшие пять лет столкнутся с такими вызовами, как "стратегическая конкуренция с такими странами, как Китай и Россия", киберугрозы и разработка ядерного оружия КНДР и Ираном, считает кандидат на пост главы Национальной разведки Тулси Габбард.

Об этом говорится в письменных ответах Габбард на вопросы конгрессменов, опубликованных комитетом Сената по разведке.

Она также заявила, что окажет президенту США Дональду Трампу всю необходимую поддержку в сфере разведданных для того, чтобы добиться завершения военного конфликта на Украине.

"Если я буду утверждена, мой приоритет будет заключаться в том, чтобы гарантировать, что президент имеет все важнейшую информацию, которая ему необходима, для поддержки его усилий по завершению войны между Россией и Украиной и началу переговоров", - говорится в письменных ответах Габбард.

Позже на слушаниях в этом комитете она заявила, что считает Россию ответственной за украинский конфликт. "Войну на Украине начала Россия", - ответила Габбард на вопрос сенатора о том, кто несет ответственность за случившееся.