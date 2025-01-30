Кандидат на пост главы Нацразведки США пообещала поддержать усилия Трампа по Украине

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Кандидат на пост главы Национальной разведки Тулси Габбард заявила, что в случае утверждения окажет президенту США Дональду Трампу все необходимую поддержку в сфере разведданных для того, чтобы добиться завершения военного конфликта на Украине.

"Если я буду утверждена, мой приоритет будет заключаться в том, чтобы гарантировать, что президент имеет все важнейшую информацию, которая ему необходима, для поддержки его усилий по завершению войны между Россией и Украиной и началу переговоров", - говорится в письменных ответах Габбард, опубликованных комитетом Сената по разведке.

Позже на слушаниях в этом комитете она заявила, что считает Россию ответственной за украинский конфликт. "Войну на Украине начала Россия", - ответила Габбард на вопрос сенатора о том, кто несет ответственность за случившееся.

Она считает, что ее роль в случае, если она возглавит Нацразведку, - предоставлять Трампу и его команде "своевременную, точную и объективную разведывательную информацию".

Говоря в целом о вызовах, с которыми, по ее мнению, США столкнутся в ближайшие пять лет, она упомянула, в частности, "стратегическую конкуренцию с такими странами, как Китай и Россия", а также киберугрозы и разработку ядерного оружия со стороны КНДР и Ирана.

На слушаниях в комитете Габбард пообещала, что в случае утверждения обеспечит объективность при обработке разведывательных данных.

"Я добьюсь того, что разведданные будут собраны, проанализированы и опубликованы без предвзятости, предубеждения и без политического влияния", - заявила она.

По ее оценке, "разведка долгое время функционировала нецелесообразно и неисправно, использовалась в военных целях, что привело к неудачам, которые дорого обошлись США, подорвали национальную безопасность".

"В случае назначения главой Национальной разведки я сделаю все возможное для выполнения моих обязанностей и сосредоточусь на нашей главной миссии: обеспечение защиты, безопасности и свободы американцев", - добавила Габбард.

Тулси Габбард родилась в 1981 году. Она выросла в штате Гавайи, окончила Гавайский тихоокеанский университет. Она служила в Национальной гвардии США, является ветераном Иракской войны. Ей присвоено звание подполковника.

С 2013 года до 2021 года она была членом Палаты представителей США от штата Гавайи.

В 2020 году Габбард приняла участие в президентских праймериз Демократической партии США. Выбыв из гонки, она поддержала кандидата от демократов Джо Байдена. В 2022 году покинула Демократическую партию, назвав однопартийцев "разжигателями войны". На президентских выборах 2024 года активно поддерживала Трампа, помогала ему готовиться к дебатам с кандидатом от демократов - вице-президентом Камалой Харрис.

Ее выдвижение на пост главы Нацразведки вызвало широкую критику в США, так как Габбард в прошлые годы в ряде случаев высказывалась в поддержку России.