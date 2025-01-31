В Канаде заявили, что пошлины в 25% на канадскую нефть поставят США в зависимость от поставок Венесуэлы

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - США будут вынуждены закупать нефть в Венесуэле, если Белый дом введет 25-процентные пошлины на нефть из Канады, заявила изданию Financial Times (FT) глава канадского МИД Мелани Жоли

"Мы поставляем нефть со скидкой, и ее, в конечном счете, перерабатывают в Техасе. Если этого не будем делать мы, это сделает Венесуэла. Другого выхода нет, а эта администрация не хочет работать с Венесуэлой", - сказала Жоли в пятницу.

FT уточняет, что многие нефтеперерабатывающие заводы США "зависят" от тяжелой нефти, добываемой в Канаде, а не от более легких сортов, добываемых в самих Соединенных Штатах. Тяжелую нефть, напоминает FT, также добывают в Венесуэле.

Также, по словам Жоли, принятие 25-процентных пошлин на канадский импорт "ударит по обычным людям", ведь отношения между Канадой и США "могут перерасти в торговую войну".

Кроме того, Жоли раскритиковала идею президента США Дональда Трампа о присоединении Канады к Соединенным Штатам.

"Мы можем быть действительно хорошими друзьями, но мы никогда не станем одним из штатов или колонией, и точка", - добавила глава МИД Канады.

Ранее Трамп заявил, что еще не принял решения о повышении пошлин на канадскую нефть, однако подтвердил, что повышение пошлин на ввозимые из Канады и Мексики товары до 25% вступит в силу в субботу. По словам Трампа, его решение будет зависеть от того, является ли цена на нефть, установленная Канадой и Мексикой, справедливой.