Пашинян заявил об учете мнения населения относительно вступления Армении в ЕС

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Армения комфортно в ЕАЭС, но власть видит, что значительная часть народа желает вступления страны в Евросоюз, заявил премьер-министр Никол Пашинян.

"Мы сегодня неплохо себя чувствуем в ЕАЭС. Но, с другой стороны, мы не можем не замечать стремления существенной части нашего народа о формировании выбора о будущем Армении (о вступлении в ЕС - ИФ)", - сказал Пашинян в пятницу на пресс-конференции.

"Сегодня очень важный этап для разговора о стратегическом будущем Армении. Этот разговор не может состояться, если не будет выбора. И для этого мы ведем сбалансированную внешнюю политику", - заявил Пашинян.

9 января правительство Армении одобрило проект закона о вступлении республики в Евросоюз. Как заявлял Пашинян, решение о вступлении страны в ЕС должно быть принято путем всенародного референдума.