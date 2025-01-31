Поиск

Пашинян заявил об учете мнения населения относительно вступления Армении в ЕС

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Армения комфортно в ЕАЭС, но власть видит, что значительная часть народа желает вступления страны в Евросоюз, заявил премьер-министр Никол Пашинян.

"Мы сегодня неплохо себя чувствуем в ЕАЭС. Но, с другой стороны, мы не можем не замечать стремления существенной части нашего народа о формировании выбора о будущем Армении (о вступлении в ЕС - ИФ)", - сказал Пашинян в пятницу на пресс-конференции.

"Сегодня очень важный этап для разговора о стратегическом будущем Армении. Этот разговор не может состояться, если не будет выбора. И для этого мы ведем сбалансированную внешнюю политику", - заявил Пашинян.

9 января правительство Армении одобрило проект закона о вступлении республики в Евросоюз. Как заявлял Пашинян, решение о вступлении страны в ЕС должно быть принято путем всенародного референдума.

ЕАЭС ЕС Никол Пашинян Армения
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Израильская авиация ударила по объектам "Хезболлы" в долине Бекаа в Ливане

Авиакатастрофа в Вашингтоне

Бывший российский фигурист Кирсанов погиб в авиакатастрофе в США

Что случилось этой ночью: пятница, 31 января

Рубио считает просчетом администрации Байдена поддержку Украины в конфликте с РФ

Рубио считает просчетом администрации Байдена поддержку Украины в конфликте с РФ
Авиакатастрофа в Вашингтоне

Трамп встретится с семьями погибших в авиакатастрофе в Вашингтоне

Группировка М23 угрожает дойти до столицы Конго

Группировка М23 угрожает дойти до столицы Конго
Авиакатастрофа в Вашингтоне

Посольство России в США находится в контакте с властями в связи с авиакатастрофой

Кандидат на пост главы Нацразведки США считает Сноудена преступником

Кандидат на пост главы Нацразведки США считает Сноудена преступником

Что произошло за день: четверг, 30 января

Авиакатастрофа в Вашингтоне

Трамп заявил, что США контактируют с Москвой по вопросу погибших в авиакатастрофе россиян

Трамп заявил, что США контактируют с Москвой по вопросу погибших в авиакатастрофе россиян
Хроники событий
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2146 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне27 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе308 материалов
Авиакатастрофа в ВашингтонеАвиакатастрофа в Вашингтоне23 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине5787 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии153 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов185 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау80 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ КирилловаУбийство начальника войск РХБЗ Кириллова15 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России39 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости372 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России38 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });