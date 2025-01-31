Премьер Армении допустил упразднение Минской группы ОБСЕ

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Армения согласна с идеей об упразднении Минской группы ОБСЕ по карабахскому урегулированию, но должна быть уверена, что Азербайджан не намерен начинать конфликт, заявил премьер-министр страны Никол Пашинян.

"Мы согласны упразднить Минскую группу ОБСЕ (МГ ОБСЕ) с тем обоснованием, что, если нет конфликта, то в чем смысл формата, обслуживающего этот конфликт. Но мы хотим быть уверены, что упразднение МГ ОБСЕ означает то же самое и для Азербайджана. Хотим быть уверены в том, что стремление Азербайджана не в том, чтобы упразднить Минскую группу ОБСЕ, получить "зеленый свет" и начать новый конфликт на основе формирования территориальных требований к Армении", - сказал Пашинян на пресс-конференции в пятницу.

По его словам, если между Арменией и Азербайджаном будет мир, "зачем нам нужна Минская группа ОБСЕ".

"Если же Минская группа мешает Азербайджану, чтобы он начал конфликт, то в чем смысл ее упразднять? А есть ли основы, что Азербайджан может иметь такие намерения? Есть. И разговоры в Баку о так называемом западном Азербайджане является прямым притязанием на территории Армении", - заявил Пашинян.

Он отметил, что более 200 кв км суверенной территории Армении оккупированы Азербайджаном, однако армия Армении не ставит задачи по их освобождению военным путем, поскольку Ереван и Баку подписали имеющий правовую силу документ о проведении делимитации. "Единственная задача нашей армии - это защита суверенной территории Армении. Других задач наша армия не имеет и не будет иметь", - сказал Пашинян.

Минская группа ОБСЕ была создана в 1992 году. Сопредседателями Минской группы ОБСЕ по урегулированию карабахского конфликта являются США, Россия и Франция.

Кроме них в состав Минской группы входят Азербайджан, Армения, Белоруссия, Германия, Италия, Турция, Финляндия и Швеция.



