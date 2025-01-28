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Делегация РФ прибыла в Дамаск впервые после смены власти в Сирии

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Российская делегация прибыла с визитом в Дамаск.

В делегацию входят замглавы МИД РФ Михаил Богданов и спецпредставитель президента России по Сирии Александр Лаврентьев.

Это первый визит российских официальных лиц в Дамаск после того, как в декабре прошлого года Башар Асад оставил пост президента Сирии и покинул страну.

В конце ноября 2024 года вооруженные оппозиционные формирования начали масштабное наступление на позиции сирийской армии. 8 декабря они вошли в Дамаск, Асад оставил пост президента Сирии и покинул страну. 10 декабря Мухаммед аль-Башир, возглавлявший так называемое правительство спасения в провинции Идлиб, объявил о своем назначении руководителем сирийского правительства на переходный период.

Хроника 08 декабря 2024 года – 28 января 2025 годаСмена власти в Сирии
Александр Лаврентьев МИД РФ Михаил Богданов Башар Асад Дамаск Сирия
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