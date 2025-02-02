Один из лидеров грузинской оппозиции Ника Мелия задержан на акции в Тбилиси

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Полицейские у въезда в Тбилиси, где сторонники оппозиции пытаются перекрыть центральную автомагистраль, задержали нескольких наиболее активных участников акции протеста, в том числе и лидера оппозиционной партии "Коалиция за перемены" Нику Мелия, сообщают в воскресенье грузинские СМИ.

Акция продолжается. Ее участники не намерены расходиться, несмотря на призывы полиции.

Ранее лидеры оппозиции призвали своих сторонников собраться у въезда в Тбилиси и в рамках протеста перекрыть въезд и выезд из города. Они назвали акцию борьбой "за демократию, освобождение политзаключенных и назначение новых парламентских выборов".

МВД Грузии в воскресенье распространило заявление, которым предупредило оппозиционеров, что перекрытие автомагистрали, имеющей международное значение, является уголовным преступлением и к нарушителям будут применены соответствующие действия в рамках закона.