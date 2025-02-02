В Тбилиси сторонники оппозиции продолжили акцию шествием к проспекту Руставели
Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Акция сторонников оппозиции, пытавшихся в воскресенье перекрыть центральную автомагистраль у въезда в Тбилиси, завершается; несколько сотен человек в сопровождении полицейских направляются к центру столицы, на проспект Руставели, для продолжения протеста, сообщает корреспондент "Интерфакса".
Передвижение оппозиционеров проходит не единым маршем, а небольшими группами. Они намерены собраться у здания городского суда и продолжить шествие.
В ходе акции протеста полицейские задержали несколько человек, в их числе лидеры оппозиции Ника Мелия и Гиги Угулава, занимавший при прежних властях пост мэра Тбилиси.
Ранее лидеры оппозиции призвали своих сторонников собраться у въезда в Тбилиси и в рамках акции протеста перекрыть въезд и выезд из города. Они назвали акцию борьбой "за демократию, освобождение политзаключенных и назначение новых парламентских выборов".
МВД Грузии в воскресенье распространило заявление, которым предупредило оппозиционеров, что перекрытие автомагистрали, имеющей международное значение, является уголовным преступлением и к нарушителям будут применены соответствующие меры в рамках закона.