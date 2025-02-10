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Полиция задержала трех оппозиционеров на акции протеста в Тбилиси

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Полицейские в центре Тбилиси задержали пытавшихся перекрыть автодвижение на проспекте Руставели троих участников акции протеста против политики властей, сообщают в понедельник грузинские СМИ.

Впервые с 28 ноября 2024 года, когда начались ежедневные акции протеста, полицейские попытались не допустить блокирования проезжей части проспекта Руставели, однако, несмотря на задержания, сделать этого не удалось. Среди задержанных один из лидеров оппозиционной партии "За Грузию" Леван Гогичаишвили. Акция оппозиционно настроенных нескольких сотен граждан в эти часы продолжается, главное требование ее участников - назначение новых парламентских выборов.

На прошлой неделе парламент Грузии принял поправки в закон "О собраниях и манифестациях", которые существенно увеличивают ответственность граждан за административные правонарушения, в частности, поправками запрещается перекрытие важных для республики автомагистралей.

Тбилиси Грузия
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