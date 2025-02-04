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Трамп распорядился изучить вопрос о дальнейшем участии в ЮНЕСКО

Он попросил определить, не слишком ли много денег США выделяют ООН

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп подписал во вторник указ, предусматривающий, среди прочего, изучение вопроса о целесообразности дальнейшего участия в ЮНЕСКО, сообщают американские СМИ.

Кроме того, Трамп распорядился проверить, нет ли оснований сократить выплаты США на деятельность ООН.

"Мы платим слишком много", - предположил Трамп.

Говоря об ООН, он сказал, что "у организации - отличный потенциал, но работает она плохо".

Ранее СМИ сообщили, что Трамп решил прекратить участие США в СПЧ ООН и БАПОР.

Дональд Трамп США ЮНЕСКО
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