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Трамп считает, что Иран слишком близко подошел к разработке ядерного оружия

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Иранские ученые крайне близко подошли к созданию ядерного оружия, заявил во вторник президент США Дональд Трамп.

"Они подошли близко. Слишком близко", - сказал он журналистам в Белом доме.

При этом он выразил надежду на заключение соглашения с Ираном по этому и другим вопросам. Президент США также отметил, что не против переговоров с иранским руководством.

Отвечая на вопрос, может ли он предпринять действия по ограничению доступа иранской нефти на мировой рынок, Трамп ответил: "У нас есть право это делать".

Комментируя сообщения СМИ, согласно которым в Иране до президентских выборов в США думали о его устранении, Трамп подчеркнул: "Если бы они сделали это, то их стерли бы с лица земли. Я оставлял распоряжения на этот случай".

Ранее во вторник Трамп подписал указ, предусматривающий восстановление политики максимального давления на Иран.

Дональд Трамп Иран США
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