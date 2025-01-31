Сноуден поддержал кандидата на пост главы Нацразведки США

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Экс-сотрудник Агентства национальной безопасности США Эдвард Сноуден выразил поддержку кандидату на пост главы Национальной разведки Тулси Габбард, которая подверглась критике на слушаниях в американском Сенате.

"Ее грех заключается в том, что она сказала правду о том, как власти шпионят за американцами, и за это ее активно преследуют", - написал Сноуден в социальной сети X в пятницу.

Он также напомнил о похожем комментарии сенатора-республиканца от штата Миссури Джоша Хоули, который, говоря о Габбард, заявил в эфире Fox News, что "ее грех заключается в том, что она бросила вызов государству тотальной слежки".

Габбард много лет высказывалась в поддержку Сноудена: по ее мнению, он поступил правильно, передав в СМИ данные о работе спецслужб США, так как эта информация была нужна американскому обществу.

В четверг в ходе слушаний в Сенате США Габбард несколько изменила позицию: она заявила, что считает Сноудена преступником, однако воздержалась от более резких слов. Такая позиция вызвала недовольство как у сенаторов-демократов, так и у некоторых республиканцев. В итоге, как отмечает издание The Hill, теперь неясно, получит ли Габбард достаточную поддержку в Сенате, чтобы занять пост руководителя Нацразведки.

Один из сенаторов напомнил на слушаниях, что до выдвижения на пост главы Нацразведки Габбард называла Сноудена "смелым осведомителем" и высказывалась за снятие с него обвинений.

Еще до начала слушаний Сноуден написал в социальной сети X, что ради получения высокого поста Габбард придется отказаться от своей поддержки осведомителей, которую она выражала раньше. Более того, Сноуден заверил, что не возражает, если Габбард публично откажется его поддерживать.

В 2013 году Сноуден передал СМИ данные о программах американских спецслужб о слежке по всему миру. Публикации по этой теме вызвали широкий резонанс. На родине ему заочно предъявили обвинения в шпионаже и похищении госсобственности. Сноуден сначала бежал из США в Гонконг, а затем - в РФ.