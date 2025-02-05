Трамп угрожает Тегерану сокращением экспорта иранской нефти до нуля

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп заявил, что намерен добиться остановки иранского экспорта нефти в рамках политики максимального давления на Тегеран.

На пресс-конференции с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху в Вашингтоне Трап подчеркнул, что хочет добиться того, "чтобы экспорт иранской нефти был равен нулю". Также он пообещал вводить против Тегерана жесткие санкции. При этом Трамп отметил, что хотел бы избежать войны с Ираном. По словам главы США, у Ирана может быть невероятное будущее, если он откажется от разработки ядерного оружия.

Ранее, перед переговорами с Нетаньяху, президент США, отвечая на вопрос журналистов, может ли он предпринять действия по ограничению доступа иранской нефти на мировой рынок Трамп ответил: "У нас есть право делать это".